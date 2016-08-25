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    В Узбекистане задержан директор Агентства по печати и информации

    Омонулло Юнусов допрашивается по делу, связанному с растратой денежных средств, выделенных из госбюджета на издание книг

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана задержали генерального директора Узбекского агентства по печати и информации Омонулло Юнусова.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, О.Юнусов допрашивается в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства издательско-полиграфического дома "Узбекистан" при Узбекском агентстве по печати и информации.

    По данным, он руководит агентством с 2013 года.

    О.Юнусов допрашивается в рамках следствия по уголовному делу, которое связано с растратой денежных средств, выделенных из государственного бюджета на издание книг.

    Отметим, Узбекское агентство по печати и информации является органом государственного управления в области средств массовой информации, информационного обмена, печати, издательской, полиграфической деятельности и распространения периодических изданий.

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