В Узбекистане задержан директор Агентства по печати и информации

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана задержали генерального директора Узбекского агентства по печати и информации Омонулло Юнусова.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, О.Юнусов допрашивается в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства издательско-полиграфического дома "Узбекистан" при Узбекском агентстве по печати и информации.

По данным, он руководит агентством с 2013 года.

О.Юнусов допрашивается в рамках следствия по уголовному делу, которое связано с растратой денежных средств, выделенных из государственного бюджета на издание книг.

Отметим, Узбекское агентство по печати и информации является органом государственного управления в области средств массовой информации, информационного обмена, печати, издательской, полиграфической деятельности и распространения периодических изданий.