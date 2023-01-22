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В Украине сочли данные о наступлении Беларуси информационно-психологической операцией

В Украине сочли данные о наступлении Беларуси информационно-психологической операцией Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что информация о нападении на Украину со стороны Белоруссии является «информационно-психологической операцией».
В регионе
22 января 2023 г. 01:43
В Украине сочли данные о наступлении Беларуси информационно-психологической операцией

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что информация о нападении на Украину со стороны Беларуси является информационно-психологической операцией.

Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Есть объективные вещи: количество ударной группировки, готовность сил и средств и другие моменты, которые нам позволяют утверждать, что на сегодня угрозы со стороны Беларуси полномасштабной наземной операции, ее участия на стороне России нет", - цитирует Юсова издание.

По его словам, если ситуация изменится, то информация об этом появится. Он также заявил, что Украина отработала все сценарии «на случай изменения ситуации».

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Belarusun hücum edəcəyinə dair məlumat psixoloji informasiya əməliyyatıdır"

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