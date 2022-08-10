В Украине продлят военное положение и всеобщую мобилизацию

На ближайшем пленарном заседании Верховная рада Украины в четвертый раз продлит срок действия военного положения в стране. Также будет продлен срок всеобщей мобилизации.

На ближайшем пленарном заседании Верховная рада Украины в четвертый раз продлит срок действия военного положения в стране. Также будет продлен срок всеобщей мобилизации.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.

"Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным. Также следует ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", - написал нардеп.

В последний раз депутаты в мае продлили мобилизацию до 23 августа.