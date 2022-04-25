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В Украине обсуждается ослабление режима мобилизации

В Украине обсуждается ослабление режима мобилизации В Верховной Раде Украины обсуждаются инициативы по ослаблению мобилизационных мероприятий для мужчин призывного возраста, однако пока в повестку дня их вносить не будут.
В регионе
25 апреля 2022 г. 13:13
В Украине обсуждается ослабление режима мобилизации

В Верховной Раде Украины обсуждаются инициативы по ослаблению мобилизационных мероприятий для мужчин призывного возраста, однако пока в повестку дня их вносить не будут.

Как передает Report, об этом рассказал "РБК-Украина" спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Мы глубоко убеждены, что все вопросы, связанные с нынешним мобилизационным режимом - а он распространяется на мужчин 18-60 лет - не просто так предусмотрены. Это то количество мужского населения Украины, которое может отстаивать независимость Украины", - сказал он, отметив, что рассматривается вопрос о внесении некоторых изменений. При этом необходимо продумать их так, чтобы эти изменения не привели злоупотреблениям.

"Например, рассматривался вопрос о том, чтобы выпускать студентов. А некоторые говорят: у нас сейчас резко увеличится количество людей, которые будут поступать в учреждения высшего образования. С одной стороны, это хорошо, если они идут учиться. А с другой, реальная причина может быть совсем другой - выезд из страны", - пояснил спикер.

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