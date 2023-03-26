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В Туркменистане завершилось голосование на парламентских выборах

В Туркменистане завершилось голосование на парламентских выборах Голосование на выборах депутатов Меджлиса (парламента) VII созыва, а также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления завершилось в Туркмении в воскресенье в 19:00 (17:00 мск).
В регионе
26 марта 2023 г. 18:14
В Туркменистане завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на выборах депутатов Меджлиса (парламента) VII созыва, а также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления завершилось в Туркменистане в воскресенье в 19:00 (18:00 - бакинское).

Как передает Report, всего в республике с 07:00 (06:00 - бакинское) до 19:00 (18:00 - бакинское) работали 2 тыс. 602 избирательных участка. В Туркменистане, население которой, по официальным данным, составляет 6,2 млн человек, зарегистрировано 3 млн 496 тыс. 475 избирателей.

В парламентских выборах приняли участие все три политические партии страны: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана, а также инициативные группы граждан. Всего граждане страны избирали 125 депутатов Меджлиса. При этом число зарегистрированных кандидатов составило 258 человек.

Предыдущие выборы в Меджлис состоялись 25 марта 2018 года, явка на них составила 91,75%. С того времени парламент претерпел организационные изменения. В сентябре 2019 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (занимал пост в 2007-2022 годы) инициировал переход парламента к двухпалатной системе, которая действовала с 2021 года. В январе этого года он вновь инициировал изменения, предложив вернуться к однопалатному парламенту и одновременно создать высший представительный орган власти - Халк маслахаты (Народный совет). Соответствующие законы подписал президент страны Сердар Бердымухамедов.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda parlament seçkiləri başa çatıb

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