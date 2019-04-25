В Турции задержаны десятки нелегальных мигрантов.

Как передаёт Report со ссылкой на Haberturk, в районе Сафарихисар в Измире в 01:00 по местному времени сотрудники Службы береговой охраны обнаружили резиновую лодку с группой беженцев в ней.

В лодке находились 47 нелегальных мигрантов. Из них 14 человек - граждане Конго, 11 - ЦАР, 8 - Сомали, 4 - Мали, 4 - Анголы, 4 - Чада, 1 - Камеруна, 1 - Уганды. Среди мигрантов были были 12 женщин и 2 детей.

Напомним, что ранее у берегов Турции были задержаны 44 нелегальных мигранта.