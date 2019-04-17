​У берегов Турции задержаны десятки нелегальных мигрантов

У берегов Турции задержаны 44 нелегальных мигранта.

Как передаёт Report со ссылкой на турецкие СМИ, сотрудники Службы береговой охраны (СБО) Турции задержали нелегальных мигрантов, пытавшихся сбежать на греческий остров Самос с территории острова Кушадасы в провинции Айдын.

В резиновой лодке, обнаруженной сотрудниками СБО, находились 32 нелегальных мигранта, включая 8 детей и 8 женщин. Из них 31 человек были гражданами Афганистана, а один - гражданин Ирана.

В результате другой проведённой СБО операции в катере у берегов Оздере были обнаружены 12 нелегальных мигрантов, включая 2 детей и 4 женщин. Группа нелегалов, состоящая из граждан Конго и Афганистана, призналась, что пыталась незаконно пересечь границу.

Мигранты были доставлены в миграционное бюро провинции.