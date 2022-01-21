О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Турции задержан 51 подозреваемый в связях с FETO

В Турции задержан 51 подозреваемый в связях с FETO Спецслужбы Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к деятельности территористической организации FETO, которую Анкара обвиняет в попытке госпереворота в июле 2016 года.
В регионе
21 января 2022 г. 15:38
В Турции задержан 51 подозреваемый в связях с FETO

Спецслужбы Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к деятельности территористической организации FETO, которую Анкара обвиняет в попытке госпереворота в июле 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу турецкая газета Hurriyet.

В ходе антитеррористической операции, проведенной жандармерией и оперативниками отдела полиции по борьбе с терроризмом в 28 районах столичной провинции, были арестованы подозреваемые в причастности к FETO из числа действующих и уволенных в запас военнослужащих, а также учащихся военных учебных заведений.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkey detains 51 people suspected of links with FETO

Экслюзивные новости

Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
21 января 2022 г. 12:00
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
19 января 2022 г. 14:25
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
19 января 2022 г. 12:01
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
19 января 2022 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi