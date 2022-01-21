В Турции задержан 51 подозреваемый в связях с FETO

Спецслужбы Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к деятельности территористической организации FETO, которую Анкара обвиняет в попытке госпереворота в июле 2016 года.

Спецслужбы Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к деятельности территористической организации FETO, которую Анкара обвиняет в попытке госпереворота в июле 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу турецкая газета Hurriyet.

В ходе антитеррористической операции, проведенной жандармерией и оперативниками отдела полиции по борьбе с терроризмом в 28 районах столичной провинции, были арестованы подозреваемые в причастности к FETO из числа действующих и уволенных в запас военнослужащих, а также учащихся военных учебных заведений.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.