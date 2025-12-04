В Турции в ДТП погибли четыре человека

В турецкой провинции Кютахья произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, авария произошла на трассе Кютахья–Тавшанлы.

По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате столкновения погибли четыре человека.

Предполагается, что причиной аварии стали туман и высокая скорость. По факту ведется расследование.