    В Турции в ДТП погибли четыре человека

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 08:50
    В Турции в ДТП погибли четыре человека

    В турецкой провинции Кютахья произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, авария произошла на трассе Кютахья–Тавшанлы.

    По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате столкновения погибли четыре человека.

    Предполагается, что причиной аварии стали туман и высокая скорость. По факту ведется расследование.

