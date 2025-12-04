В Турции в ДТП погибли четыре человека
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 08:50
В турецкой провинции Кютахья произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, авария произошла на трассе Кютахья–Тавшанлы.
По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате столкновения погибли четыре человека.
Предполагается, что причиной аварии стали туман и высокая скорость. По факту ведется расследование.
