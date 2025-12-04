Türkiyədə ağır yol qəzası olub, 4 nəfər ölüb
Region
- 04 dekabr, 2025
- 08:20
Türkiyənin Kütahya vilayətində ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Kütahya-Tavşanlı magistral yolunda qeydə alınıb.
Belə ki, minik avtomobili yük maşınına çırpılıb. Nəticədə dörd nəfər həlak olub.
Qəzaya dumanlı hava şəraiti və yüksək sürətin səbəb olduğu güman edilir.
Faktla bağlı araşdırma başladılıb.
Son xəbərlər
08:38
Cinpin Fransanı "dünya yol ayrıcında olduğu bir vaxtda" məsuliyyət nümayiş etdirməyə çağırıbDigər ölkələr
08:23
Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:20
Türkiyədə ağır yol qəzası olub, 4 nəfər ölübRegion
07:55
ABŞ Senatına Venesuelaya güc tətbiq olunmaması tələbi ilə qətnamə təqdim edilibDigər ölkələr
07:28
KİV: Yaponiya-Çin-Cənubi Koreya sammiti Tokio və Pekin arasındakı münaqişəyə görə təxirə salınacaqDigər ölkələr
06:50
ABŞ-də həkim gizli şəkildə xəstələri izlədiyinə görə həbs edilibDigər ölkələr
06:25
Foto
ABŞ-də kütləvi atışma planlaşdıran immiqrant tələbə saxlanılıbDigər ölkələr
05:59
Maduro: Trampla telefon danışığı hörmətli və səmimi tonda keçibDigər ölkələr
05:29