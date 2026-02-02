Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Казахстан принял решение о строительстве второй АЭС

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 17:58
    Правительство Казахстана приняло решение о строительстве второй атомной электростанции (АЭС).

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

    Документ определяет строительство ядерной установки под названием "Вторая атомная электрическая станция" и указывает Жамбылский район Алматинской области в качестве района ее размещения.

    Первую АЭС в Казахстане построит "Росатом", оно может быть завершено в 2035-2036 годах. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше стартовали 8 августа 2025 года.

    Вторую и третью АЭС может построить китайская China National Nuclear Corporation (CNNC).

