Казахстан принял решение о строительстве второй АЭС
В регионе
- 02 февраля, 2026
- 17:58
Правительство Казахстана приняло решение о строительстве второй атомной электростанции (АЭС).
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Документ определяет строительство ядерной установки под названием "Вторая атомная электрическая станция" и указывает Жамбылский район Алматинской области в качестве района ее размещения.
Первую АЭС в Казахстане построит "Росатом", оно может быть завершено в 2035-2036 годах. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше стартовали 8 августа 2025 года.
Вторую и третью АЭС может построить китайская China National Nuclear Corporation (CNNC).
