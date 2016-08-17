​В Турции принято два новых решения в рамках режима чрезвычайного положения

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В рамках режима чрезвычайного положения в Турции после попытки госпереворота со стороны террористической организации FETÖ в Турции принято еще два новых решения.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, документы опубликованы 17 августа в Resmi Gazet.

В документах отмечается, что с 15 июля в Турции освобождены от занимаемых должностей 2 350 сотрудников министерства внутренних дел, министерства иностранных дел, Национальной разведывательной организации, 1356 офицеров, прапорщиков и сержантов Вооруженных сил Турции, 196 сотрудников Организации информационных технологий и коммуникаций, 6 офицеров Военно-морских сил, 24 офицера Военно-воздушных сил, 24 сотрудника Службы береговой охраны.

Согласно документам, в период режима чрезвычайного положения закрыто Управление телекоммуникации и связи: "Отныне персонал военных госпиталей будет подчиняться министерству здравоохранения. Результаты лиц, которые в целях получения работы в госструктурах прибегли к фальсификации на экзаменах 2010 года, будут аннулированы. Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции отныне будет назначаться президентом. Офицерами могут стать выпускники военных факультетов с четырехлетним обучением".