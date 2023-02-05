Число погибших в ДТП с автобусом в Турции достигло 8

По меньшей мере 6 человек погибли, 36 получили травмы в результате аварии, произошедшей в воскресенье с междугородним автобусом в Турции.

Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Турции достигло 8 человек.

Как сообщает турецкое бюро Report , в медучреждениях продолжается лечение 35 пострадавших.

По факту начато расследование.

11:12

По меньшей мере 6 человек погибли, 36 получили травмы в результате аварии, произошедшей с междугородним автобусом в Турции.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, автобус следовал из города Диярбакыр на юго-востоке Турции в Бодрум на побережье Эгейского моря. ДТП произошло в районе города Динар в провинции Афьонкарахисар в центральной части страны, где автобус на сколькой дороге вылетел с трассы и перевернулся.

К месту аварии направлены машины полиции и скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.