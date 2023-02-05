Число погибших в ДТП с автобусом в Турции достигло 8

Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Турции достигло 8 человек.
Как сообщает турецкое бюро
По факту начато расследование.
По меньшей мере 6 человек погибли, 36 получили травмы в результате аварии, произошедшей с междугородним автобусом в Турции.
Как передает
По их данным, автобус следовал из города Диярбакыр на юго-востоке Турции в Бодрум на побережье Эгейского моря. ДТП произошло в районе города Динар в провинции Афьонкарахисар в центральной части страны, где автобус на сколькой дороге вылетел с трассы и перевернулся.
К месту аварии направлены машины полиции и скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.