В Турции потерпел аварию перевозивший рабочих микроавтобус, 2 человека погибли, 18 ранены

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Шанлыурфа в результате столкновения автомобиля с микроавтобусом, в котором находились работники сельского хозяйства, погибли 2 человека, еще 18 ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, инцидент произошел в квартале Кисас в Шанлыурфе.

Состояние 3 пострадавших тяжелое

В связи с происшествием ведется расследование.