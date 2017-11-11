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    В Турции потерпел аварию перевозивший рабочих микроавтобус, 2 человека погибли, 18 ранены

    Состояние 3 из них тяжелое

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Шанлыурфа в результате столкновения автомобиля с микроавтобусом, в котором находились работники сельского хозяйства, погибли 2 человека, еще 18 ранены.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, инцидент произошел в квартале Кисас в Шанлыурфе.

    Состояние 3 пострадавших тяжелое

    В связи с происшествием ведется расследование.

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