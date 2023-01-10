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В Турции испытали БПЛА Bayraktar вертикального взлета и посадки

В Турции испытали БПЛА Bayraktar вертикального взлета и посадки В Турции испытали новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar. Дрон Bayraktar успешно набрал операционную высоту в 8 тыс. футов.
В регионе
10 января 2023 г. 12:09
В Турции испытали БПЛА Bayraktar вертикального взлета и посадки

В Турции испытали новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar. Дрон Bayraktar успешно набрал операционную высоту в 8 тыс. футов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в компании.

БПЛА, который планируется принять на вооружение уже в 2023 году, обладает возможностями автономного и полуавтономного полета, а также автономного взлета и посадки.

Новый дрон, в числе прочих, будет базироваться на флагмане ВМС Турции - десантном корабле TCG Anadolu.

Тактический беспилотник может также выполнять задачи мониторинга и сбора разведывательной информации.

Отметим, что в декабре БПЛА Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой национальной сверхзвуковой ракеты класса "воздух - земля".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə yeni pilotsuz uçuş aparatını uğurla sınaqdan keçirib

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