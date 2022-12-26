Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Bayraktar Technology Azerbaijan.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Bayraktar Technology Azerbaijan.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, уставный капитал новой компании составляет 1,7 млн манатов, законным представителем является координатор турецкой компании Baykar Makina Гусейн Топуз.

Компания расположена по адресу город Баку, Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли.

Baykar Makina занимается производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар". Создателем этих широко примененных азербайджанской армией в Отечественной войне БПЛА является Сельджук Байрактар. Он также является техническим директором компании Baykar Savunma.