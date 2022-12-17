В Турции провели испытания первой сверхзвуковой ракеты - ВИДЕО

Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой национальной сверхзвуковой ракеты класса "воздух - земля".

Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой национальной сверхзвуковой ракеты класса "воздух - земля".

Как передает Report , об этом сообщила в Twitter компания Roketsan, являющаяся разработчиком ракеты.

"Первая турецкая сверхзвуковая ракета класса "воздух-земля" TRG-230-IHA, выпущенная с беспилотника Bayraktar Akinci, успешно поразила цель на удалении 100 км", - говорится в сообщении.

По данным компании, пуск ракеты с беспилотника, вылетевшего с аэродрома компании Baykar в пригороде Стамбула, городе Чорлу, был совершен с высоты 7,62 км в районе черноморского города Синоп.

Дальность полета ракеты составляет от 20 до 150 км, отмечает компания-разработчик.

В октябре 2022 года Турция испытала первую национальную баллистическую ракету "Тайфун". Она также разработана компанией Roketsan.