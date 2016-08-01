В Турции 3 412 объектов недвижимого имущества, связанных с FETÖ, переданы в государственную собственность

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Турции 3 412 объектов недвижимого имущества, принадлежащие школам, больницам и гуманитарным фондам и закрытые в результате введения чрезвычайного положения в стране, переданы в государственную собственность.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, 1 425 объектов передано министерству финансов, 1 987 объектов - Главному управлению гуманитарного фонда. Помимо этого, к 2 491 объекту недвижимого имущества применены ограничения купли-продажи. Эти имущества могут быть проданы только с разрешения министерства финансов.

По информации, наложены ограничения к 6 435 объектам недвижимого имущества, проданным структурами, связанными с террористической организацией FETÖ, до попытки государственного переворота.

Помимо этого, в ходе расследований выявлены 3 объекта недвижимого имущества, принадлежащие Фетхуллаху Гюлену.