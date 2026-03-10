В Тегеране с конца февраля 460 человек погибли от атак США и Израиля

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В регионе
    • 10 марта, 2026
    • 16:08
    В Тегеране с 28 февраля по меньшей мере 460 человек погибли и более 4 тыс. получили ранения в результате ударов США и Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на главу департамента экстренной медицинской помощи Тегерана Мехра Соруша.

    Соруш также заявил, что с 28 февраля в результате ударов по столице были повреждены 18 машин скорой помощи и 18 баз экстренной помощи.

    Отметим, что по всему Ирану в результате атак США и Израиля с конца февраля погибли более 1 200 человек и свыше 10 000 получили ранения.

