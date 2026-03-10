İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Tehranda fevralın sonundan ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində 460 nəfər ölüb

    Region
    • 10 mart, 2026
    • 16:32
    Tehranda fevralın sonundan ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində 460 nəfər ölüb

    Tehranda 28 fevraldan etibarən ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində ən azı 460 nəfər həlak olub və 4 mindən çox adam yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı Tehranın təcili tibbi yardım departamentinin rəhbəri Mehr Soruşa istinadən xəbər verir.

    Soruş həmçinin bildirib ki, 28 fevraldan etibarən paytaxta endirilən zərbələr nəticəsində 18 təcili yardım maşını və 18 təcili yardım bazası zədələnib.

    Qeyd edək ki, fevralın sonundan bəri ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində bütün İran ərazisində 1 200-dən çox adam həlak olub və 10 000-dən çox adam yaralanıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    В Тегеране с конца февраля 460 человек погибли от атак США и Израиля
    US-Israeli attacks kill 460 in Tehran, health official says

    Son xəbərlər

    17:29

    Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:24

    Azərbaycanın U-20 millisinə baş məşqçi təyinatı olub

    Futbol
    17:19

    Azərbaycan Dabaq Xəstəliklərinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasına üzv seçilib

    Sağlamlıq
    17:16
    Foto

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin portfel şirkətlərinin ötənilki maliyyə nəticələri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:12

    Murat Şahin: "Azərbaycan Avropa çempionatının favoritlərindən biridir"

    Fərdi
    17:12
    Foto

    Bir sıra media nümayəndələri üçün vörkşop keçirilib

    Media
    17:10

    Türkiyə parlamentinin İranla bağlı xüsusi iclası keçirilir

    Region
    17:02

    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    17:02

    Fəallar Parisdəki nüvə sammitində Makron və Qrossinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti