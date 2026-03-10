Tehranda fevralın sonundan ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində 460 nəfər ölüb
Region
- 10 mart, 2026
- 16:32
Tehranda 28 fevraldan etibarən ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində ən azı 460 nəfər həlak olub və 4 mindən çox adam yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı Tehranın təcili tibbi yardım departamentinin rəhbəri Mehr Soruşa istinadən xəbər verir.
Soruş həmçinin bildirib ki, 28 fevraldan etibarən paytaxta endirilən zərbələr nəticəsində 18 təcili yardım maşını və 18 təcili yardım bazası zədələnib.
Qeyd edək ki, fevralın sonundan bəri ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində bütün İran ərazisində 1 200-dən çox adam həlak olub və 10 000-dən çox adam yaralanıb.
Son xəbərlər
17:29
Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənibDaxili siyasət
17:24
Azərbaycanın U-20 millisinə baş məşqçi təyinatı olubFutbol
17:19
Azərbaycan Dabaq Xəstəliklərinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasına üzv seçilibSağlamlıq
17:16
Foto
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin portfel şirkətlərinin ötənilki maliyyə nəticələri müzakirə olunubMaliyyə
17:12
Murat Şahin: "Azərbaycan Avropa çempionatının favoritlərindən biridir"Fərdi
17:12
Foto
Bir sıra media nümayəndələri üçün vörkşop keçirilibMedia
17:10
Türkiyə parlamentinin İranla bağlı xüsusi iclası keçirilirRegion
17:02
AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıbİnfrastruktur
17:02