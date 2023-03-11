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В Тбилиси проходит акция протеста против нового Кодекса обороны Грузии

В Тбилиси проходит акция протеста против нового Кодекса обороны Грузии В Тбилиси перед парламентом страны началась акция протеста оппозиции.
В регионе
11 марта 2023 г. 17:49
В Тбилиси проходит акция протеста против нового Кодекса обороны Грузии

В Тбилиси перед парламентом страны началась акция протеста оппозиции.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Отмечается, что на этот раз протесты связаны с призывом в армию. Военную службу назвали устаревшей, неэффективной и финансово затратной.

В парламенте проходят слушания по новому Кодексу обороны Грузии, предполагалось, что с 2025 года военный призыв мог стать обязательным для студентов. Теперь в Минобороны заявили, что призыв коснется студентов лишь на добровольной основе и они смогут выбрать приемлемые для себя условия из трех вариантов - военная подготовка каждый год, летом, один полный месяц в году, на протяжении четырех лет; двухлетняя программа подготовки младших офицеров, параллельно с основной учебой; зачисление в "платный территориальный резерв", 45 дней ежегодно, программа на четыре года.

Призывной возраст в Грузии - 18-27 лет.

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