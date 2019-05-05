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В Тбилиси организован чайный фестиваль

​В Тбилиси организован чайный фестиваль

В парке Мтацминда в столице Грузии Тбилиси прошел традиционный чайный фестиваль.

Как передаёт грузинское бюро Report, на фестивале помимо чая производители мёда также представили свою продукцию.

Помимо местных компаний в фестивале участвовали около 40 производителей чая из Азербайджана, Турции, Индии и других стран.

Чайный фестиваль в Тбилиси проводится в 12-й раз. Цель проведения мероприятия продвижение производителей чая и популяризация напитка.

Помимо дегустации продуктов чая и меда производилась также и их продажа. 

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