В столице Ирана прозвучали еще два взрыва
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 12:40
В Тегеране прозвучали еще два взрыва.
Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
В иранской столице в настоящий момент работают системы ПВО.
Других деталей пока не приводится.
