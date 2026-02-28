Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В столице Ирана прозвучали еще два взрыва

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 12:40
    В Тегеране прозвучали еще два взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

    В иранской столице в настоящий момент работают системы ПВО.

    Других деталей пока не приводится.

