    İranın paytaxtında daha iki partlayış səsi eşidilib

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 12:42
    İranın paytaxtında daha iki partlayış səsi eşidilib

    Tehranda daha iki partlayış səsi eşidilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Tasnim" agentliyi məlumat verib.

    İran paytaxtında hazırda hava hücumundan müdafiə sistemləri işə salınıb.

    Digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.

    В столице Ирана прозвучали еще два взрыва
    Two more explosions heard in Iran's capital

