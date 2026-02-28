İranın paytaxtında daha iki partlayış səsi eşidilib
Region
- 28 fevral, 2026
- 12:42
Tehranda daha iki partlayış səsi eşidilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Tasnim" agentliyi məlumat verib.
İran paytaxtında hazırda hava hücumundan müdafiə sistemləri işə salınıb.
Digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.
