В Стамбуле состоялись консультации замглав МИД Турции и России

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Москва и Анкара подтвердили настрой на поддержание активного диалога по Ближнему Востоку. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД России по итогам консультаций в Стамбуле заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с турецким коллегой У. Ялчином.

"В ходе обстоятельного и откровенного обмена мнениями основное внимание было уделено военно-политической ситуации, складывающейся в Сирии и вокруг нее, с упором на необходимость активизации поиска политического урегулирования сирийского кризиса на основе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года, - информировали в министерстве. - Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Анкары на поддержание активного российско-турецкого диалога по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня", - отмечается в сообщении.