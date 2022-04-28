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В Саратовской области столкнулись два вертолета, один человек умер

В Саратовской области столкнулись два вертолета, один человек умер Два вертолета, по уточненной информации, столкнулись в Саратовской области.
В регионе
28 апреля 2022 г. 16:28
В Саратовской области столкнулись два вертолета, один человек умер

Два вертолета, по уточненной информации, столкнулись в Саратовской области.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в четверг.

"Во время учебного полета столкнулись два вертолета", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, столкнувшиеся вертолеты были военными, один из них принадлежал военной базе в поселке Соколово.

По уточненным данным, после столкновения один вертолет упал, на его борту было трое человек. Один из них погиб, второй спасся, судьба третьего пока не известна. При падении вертолет пропахал около 100 метров земли около лесополосы и развалился. Второй вертолет, по предварительным данным, смог вернуться на аэродром около поселка.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.

Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил сообщение о падении вертолета. "На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета "Ансат", совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь", - написал он в Telegram-канале.

Мэр отметил, что поручил развернуть штаб и оказать полное содействие специальным службам, работающим на месте ЧП.

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Вертолет, который выполнял учебный полет, упал в Саратовской области.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в четверг.

"В Саратовской области при выполнении учебного полета упал вертолет", - сказал собеседник агентства.

В результате крушения погиб один человек. Вертолет упал на окраине лесополосы и полностью разрушился, на земле разрушений нет. Устанавливается причина ЧП, а также количество людей на борту.

Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил сообщение о падении вертолета. "На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета "Ансат", совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь", - написал он в Telegram-канале.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada helikopterlər toqquşub, ölən var

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