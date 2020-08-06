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В России запатентовали препарат от коронавируса

В России запатентовали препарат от коронавируса Агентство получило патент на российский препарат "Лейтрагин", который способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции
В регионе
6 августа 2020 г. 23:37
В России запатентовали препарат от коронавируса

В России запатентован препарат от коронавируса нового типа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Отмечается, что агентство получило патент на российский препарат "Лейтрагин", который способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России ожидается в течение десяти дней.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada koronavirus preparatı patentləşdirildi

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