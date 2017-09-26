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    В России задержан разыскиваемый Интерполом сторонник ИГ

    Ирина Волк: Это 30-летний мужчина из ближнего зарубежья, который работал в одной из строительных организаций

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Российские правоохранители задержали в Иркутске сторонника террористической группировки "Исламское государство", который находился в розыске по линии Интерпола. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МВД России.

    "Сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий в Иркутске задержан сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", находившийся в международном розыске по линии Интерпола", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Как сообщается, задержан 30-летний мужчина из ближнего зарубежья, который работал в одной из строительных организаций областного центра.

    Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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