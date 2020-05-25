В России за сутки выявили 8 946 случаев заражения COVID-19

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 946, до 353 427. Как передает Report, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 946 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3 908 (43,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В России за сутки умерли 92 человека с COVID-19, за все время - 3 633.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.