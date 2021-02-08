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В России за сутки 407 человек умерли от COVID-19

В России за сутки 407 человек умерли от COVID-19 Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 916, это минимальный показатель с 21 октября
В регионе
8 февраля 2021 г. 11:58
В России за сутки 407 человек умерли от COVID-19

За сутки в России подтверждены 407 смертей с COVID-19, за все время скончались 77 068 человек с заболеванием. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 916, это минимальный показатель с 21 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 983 197, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,4%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом за сутки возросло на 15 881, до 3 472 091. По данным штаба, доля уже выздоровевших увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся.

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