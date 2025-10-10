В России освободили Мамедали Агаева

В России освобожден из-под стражи бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Ранее Генпрокуратурой Москвы ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Утверждалось, что Агаев якобы на основании фиктивных отчетов о выполненных работах вместе с соучастниками похитил порядка 20 млн рублей.