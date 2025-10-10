В России освободили Мамедали Агаева
В регионе
В России освобожден из-под стражи бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев.
Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Ранее Генпрокуратурой Москвы ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Утверждалось, что Агаев якобы на основании фиктивных отчетов о выполненных работах вместе с соучастниками похитил порядка 20 млн рублей.
