Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 Саммит глав государств СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 Саммит глав государств СНГ

    В России освободили Мамедали Агаева

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 12:05
    В России освободили Мамедали Агаева

    В России освобожден из-под стражи бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев.

    Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

    Ранее Генпрокуратурой Москвы ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

    Утверждалось, что Агаев якобы на основании фиктивных отчетов о выполненных работах вместе с соучастниками похитил порядка 20 млн рублей.

    Театр сатиры Мамедали Агаев мошенничество Россия
    Rusiyada saxlanılan Məmmədəli Ağayev azad edilib
    Former Satire Theatre director Mammadali Aghayev released in Russia

    Последние новости

    12:27

    На участке "Ази Асланов-Ахмедлы" интервал движения поездов сокращен до 5 минут

    Инфраструктура
    12:27

    Пашинян: Посредством "Маршрута Трампа" Армения наладит коммуникации со странами СНГ

    В регионе
    12:26

    Индия возобновит работу посольства в Кабуле

    Другие страны
    12:24

    Более 140 заведений Азербайджана подали заявки на проект "Звездный рейтинг"

    Здоровье
    12:22

    Азербайджанское кино получит четыре новые ленты при господдержке до конца 2025 года

    Искусство
    12:22

    Суд Свердловской области отклонил апелляцию Шахина Шыхлинского

    В регионе
    12:17

    ММ утвердил проект об учреждении медали в связи с 30-летием Конституции

    Милли Меджлис
    12:13

    Лукашенко пригласил страны СНГ на конференцию по евразийской безопасности в Минске

    В регионе
    12:13

    В Азербайджане предложено создать Академию тюркологии

    Внутренняя политика
    Лента новостей