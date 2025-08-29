В Москве предъявили обвинение экс-руководителю Театра сатиры Мамедали Агаеву
В регионе
- 29 августа, 2025
- 14:20
Бывшему директору Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
Прокуратура утверждает, что Агаев якобы на основании фиктивных отчетов о выполненных работах вместе с соучастниками похитил порядка 20 млн рублей.
В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
