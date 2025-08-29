    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    В Москве предъявили обвинение экс-руководителю Театра сатиры Мамедали Агаеву

    В регионе
    • 29 августа, 2025
    • 14:20
    В Москве предъявили обвинение экс-руководителю Театра сатиры Мамедали Агаеву

    Бывшему директору Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

    Прокуратура утверждает, что Агаев якобы на основании фиктивных отчетов о выполненных работах вместе с соучастниками похитил порядка 20 млн рублей.

    В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

    Мамедали Агаев   Москва   Россия   прокуратура   обвинения  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Moskva Satira Teatrının sabiq direktoru Məmmədəli Ağayevə ittiham irəli sürülüb
    Английская версия Английская версия
    Ex-director of Moscow Satire Theater Mammadali Aghayev charged with fraud

    Последние новости

    15:12

    В Агдаме производство обуви выросло в 20 раз

    Промышленность
    15:05

    В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВД

    Другие страны
    15:03

    Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычи

    Энергетика
    15:00

    Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностях

    Футбол
    14:59

    Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

    Другие страны
    14:53

    Украина атаковала нефтяной объект в Брянске

    Другие страны
    14:50

    МИД Швеции вызвал посла России

    Другие страны
    14:43

    Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОС

    Политика
    14:28

    Москва считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Другие страны
    Лента новостей