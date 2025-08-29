    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    Moskva Satira Teatrının sabiq direktoru Məmmədəli Ağayevə ittiham irəli sürülüb

    Region
    • 29 avqust, 2025
    • 14:29
    Moskva Satira Teatrının sabiq direktoru Məmmədəli Ağayevə ittiham irəli sürülüb

    Moskva Akademik Satira Teatrının keçmiş direktoru Məmmədəli Ağayevə xüsusilə külli məbləğdə dələduzluqla bağlı ittiham irəli sürülüb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Moskva prokurorluğu məlumat yayıb.

    Prokurorluq iddia edir ki, M.Ağayev guya icra edilmiş işlərə dair saxta hesabatlar əsasında digər iştirakçılarla birlikdə təxminən 20 milyon rubl mənimsəyib.

    Yaxın vaxtlarda onun barəsində qətimkan tədbiri seçiləcək.

    Məmmədəli Ağayev   Moskva Satira Teatrı   ittiham   sabiq direktor   dələduzluq  
