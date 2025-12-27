Прошло заседание Совместной комиссии по распределению водных ресурсов реки Самур

Состоялось 28-е заседание Азербайджано-российской совместной комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур, созданной на основании соглашения между правительством Азербайджана и правительством РФ о сотрудничестве в сфере эффективного использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана, заседание прошло накануне в селе Яраг Казмаляр Магарамкентского района Дагестана.

Встреча состоялась с участием сопредседателя Комиссии с азербайджанской стороны, председателя правления Региональной водно-мелиоративной службы при Агентстве Закира Гулиева и сопредседателя Комиссии с российской стороны, заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадима Никонорова. В заседании приняли участие представители Региональной водно-мелиоративной службы, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

Во время встречи обсуждались вопросы распределения водных ресурсов реки Самур между двумя странами, мониторинга этого процесса, совместной эксплуатации Самурского гидроузла и другие актуальные вопросы. Были определены меры, подлежащие реализации, подписан итоговый протокол.