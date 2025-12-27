Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Прошло заседание Совместной комиссии по распределению водных ресурсов реки Самур

    Инфраструктура
    • 27 декабря, 2025
    • 14:17
    Прошло заседание Совместной комиссии по распределению водных ресурсов реки Самур

    Состоялось 28-е заседание Азербайджано-российской совместной комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур, созданной на основании соглашения между правительством Азербайджана и правительством РФ о сотрудничестве в сфере эффективного использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана, заседание прошло накануне в селе Яраг Казмаляр Магарамкентского района Дагестана.

    Встреча состоялась с участием сопредседателя Комиссии с азербайджанской стороны, председателя правления Региональной водно-мелиоративной службы при Агентстве Закира Гулиева и сопредседателя Комиссии с российской стороны, заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадима Никонорова. В заседании приняли участие представители Региональной водно-мелиоративной службы, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

    Во время встречи обсуждались вопросы распределения водных ресурсов реки Самур между двумя странами, мониторинга этого процесса, совместной эксплуатации Самурского гидроузла и другие актуальные вопросы. Были определены меры, подлежащие реализации, подписан итоговый протокол.

    река Самур распределение воды Дагестан Азербайджано-российская совместная комиссия
    Фото
    Samur çayının suyunun bölünməsi üzrə Birgə Komissiyanın iclası keçirilib

    Последние новости

    15:35

    Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады

    Другие страны
    15:24

    Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

    Другие страны
    15:13

    Сменилось руководство Центра охраны памятников культурного наследия

    Kультурная политика
    15:09

    Грузия в ноябре увеличила импорт нефти из Азербайджана в 84 раза

    Энергетика
    15:00
    Фото

    В Ташкенте отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    14:44
    Фото

    Переселившимся в село Вянгли 10 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:32

    Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в ноябре повысился

    Финансы
    14:23

    Власти Италии арестовали девять человек по подозрению в финансировании ХАМАС

    Другие страны
    14:17
    Фото

    Прошло заседание Совместной комиссии по распределению водных ресурсов реки Самур

    Инфраструктура
    Лента новостей