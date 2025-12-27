Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане на бесплатную юридическую помощь в 2026 году выделено 9 млн манатов

    Внутренняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 14:07
    В Азербайджане на бесплатную юридическую помощь в 2026 году выделено 9 млн манатов

    В Азербайджане на оказание бесплатной юридической помощи из государственного бюджета на 2026 год выделено 9 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.

    По его словам, указ президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года внес значительный вклад в укрепление институциональной независимости адвокатуры.

    По его словам, ярким примером последовательного продолжения этой политики стало повышение гонорара адвокатам с 6 до 11 манатов в час в 2025 году.

    Анар Багиров Коллегия адвокатов бесплатная юридическая помощь
    Növbəti il üçün ödənişsiz hüquqi yardıma dövlət büdcəsindən 9 milyon manat ayrılıb

    Последние новости

    15:35

    Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады

    Другие страны
    15:24

    Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

    Другие страны
    15:13

    Сменилось руководство Центра охраны памятников культурного наследия

    Kультурная политика
    15:09

    Грузия в ноябре увеличила импорт нефти из Азербайджана в 84 раза

    Энергетика
    15:00
    Фото

    В Ташкенте отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    14:44
    Фото

    Переселившимся в село Вянгли 10 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:32

    Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в ноябре повысился

    Финансы
    14:23

    Власти Италии арестовали девять человек по подозрению в финансировании ХАМАС

    Другие страны
    14:17
    Фото

    Прошло заседание Совместной комиссии по распределению водных ресурсов реки Самур

    Инфраструктура
    Лента новостей