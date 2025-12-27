В Азербайджане на бесплатную юридическую помощь в 2026 году выделено 9 млн манатов
Внутренняя политика
- 27 декабря, 2025
- 14:07
В Азербайджане на оказание бесплатной юридической помощи из государственного бюджета на 2026 год выделено 9 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.
По его словам, указ президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года внес значительный вклад в укрепление институциональной независимости адвокатуры.
По его словам, ярким примером последовательного продолжения этой политики стало повышение гонорара адвокатам с 6 до 11 манатов в час в 2025 году.
Последние новости
15:35
Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером КанадыДругие страны
15:24
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных минДругие страны
15:13
Сменилось руководство Центра охраны памятников культурного наследияKультурная политика
15:09
Грузия в ноябре увеличила импорт нефти из Азербайджана в 84 разаЭнергетика
15:00
Фото
В Ташкенте отметили День солидарности азербайджанцев мираВнешняя политика
14:44
Фото
Переселившимся в село Вянгли 10 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:32
Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в ноябре повысилсяФинансы
14:23
Власти Италии арестовали девять человек по подозрению в финансировании ХАМАСДругие страны
14:17
Фото