В Азербайджане на бесплатную юридическую помощь в 2026 году выделено 9 млн манатов

В Азербайджане на оказание бесплатной юридической помощи из государственного бюджета на 2026 год выделено 9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.

По его словам, указ президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года внес значительный вклад в укрепление институциональной независимости адвокатуры.

По его словам, ярким примером последовательного продолжения этой политики стало повышение гонорара адвокатам с 6 до 11 манатов в час в 2025 году.