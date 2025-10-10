Rusiyada saxlanılan Məmmədəli Ağayev azad edilib
Region
- 10 oktyabr, 2025
- 12:09
Rusiyada saxlanılan Moskva Akademik Satira Teatrının keçmiş direktoru Məmmədəli Ağayev azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kommersant" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
O daha əvvəl Rusiyada saxlanılmışdı.
Daha əvvəl Moskva Baş Prokurorluğu tərəfindən ona xüsusilə küllü məbləğdə dələduzluqla bağlı ittiham irəli sürülüb.
İddia edilirdi ki, M.Ağayev guya icra edilmiş işlərə dair saxta hesabatlar əsasında digər iştirakçılarla birlikdə təxminən 20 milyon rubl mənimsəyib.
