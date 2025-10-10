İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Rusiyada saxlanılan Məmmədəli Ağayev azad edilib

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:09
    Rusiyada saxlanılan Məmmədəli Ağayev azad edilib

    Rusiyada saxlanılan Moskva Akademik Satira Teatrının keçmiş direktoru Məmmədəli Ağayev azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kommersant" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    O daha əvvəl Rusiyada saxlanılmışdı.

    Daha əvvəl Moskva Baş Prokurorluğu tərəfindən ona xüsusilə küllü məbləğdə dələduzluqla bağlı ittiham irəli sürülüb.

    İddia edilirdi ki, M.Ağayev guya icra edilmiş işlərə dair saxta hesabatlar əsasında digər iştirakçılarla birlikdə təxminən 20 milyon rubl mənimsəyib.

    В России освободили Мамедали Агаева
    Former Satire Theatre director Mammadali Aghayev released in Russia

