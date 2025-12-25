Bəşəriyyətin yadplanetlilərlə qarşılaşacağı təxmini zaman açıqlanıb
- 25 dekabr, 2025
- 05:58
Kosmologiya sahəsində aparıcı britaniyalı ekspert bəşəriyyətin yaxın yarım əsr ərzində yadplanetli həyatla qarşılaşacağını bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Daily Mirror" nəşri yazıb.
Elmlər doktoru və teleaparıcı Meqqi Aderin-Pokok Kral İnstitutunun Milad mühazirələri ərəfəsində çıxış edərək yadplanetli sivilizasiyanın aşkar olunmasının 2075-ci ilə qədər baş verəcəyini proqnozlaşdırıb. Lakin o xəbərdarlıq edib ki, Stiven Spilberqin "Yadplanetli" (E.T.) filmindəki kimi humanoidlə qarşılaşmaq gözləntiləri özünü doğrultmaya bilər. Onun fikrincə, daha çox ehtimal olunan kəşf "boz selik" kimi bir şey olacaq.
"Boz selik tapacağımız ən ehtimal olunan şeydir", - deyə Aderin-Pokok bildirib. Bununla belə, o, kommunikasiya texnologiyaları Yer kürəsindəkiləri əhəmiyyətli dərəcədə üstələyən yüksək inkişaf etmiş yadplanetlilərlə təmas imkanını da istisna etmir.
Kosmoloq öz optimizmini Dreyk tənliyinə və müşahidə olunan kainatdakı planetlərin nəhəng sayına əsaslandırır ki, bu da Yer kürəsindən kənarda həyatın statistik ehtimalını hədsiz dərəcədə artırır. O xüsusilə atmosferində artıq mümkün biomarkerlərin aşkar edildiyi "K2-18b" ekzoplanetinin öyrənilməsinə böyük ümidlər bəsləyir.