    Названы сроки встречи человечества с пришельцами

    • 25 декабря, 2025
    • 05:53
    Названы сроки встречи человечества с пришельцами

    Ведущий британский эксперт в области космологии заявила, что человечество встретится с внеземной жизнью в ближайшие полвека.

    Как передает Report, об этом сообщает Daily Mirror.

    Доктор наук и телеведущая Мэгги Адерин-Покок, выступая в преддверии Рождественских лекций Королевского института, предсказала, что обнаружение внеземной цивилизации произойдет к 2075 году. Однако она предупредила, что ожидания встретить гуманоида, похожего на E.T. из фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин", могут не оправдаться. По ее мнению, с большей вероятностью мы обнаружим нечто вроде "серой слизи".

    "Серая слизь - это самое вероятное, что мы найдем", - заявила Адерин-Покок. При этом она не исключает возможности контакта с высокоразвитыми пришельцами, чьи коммуникационные технологии могут значительно превосходить земные.

    Свой оптимизм космолог основывает на уравнении Дрейка и огромном количестве планет в наблюдаемой Вселенной, которое делает статистическую вероятность жизни за пределами Земли крайне высокой. Особые надежды она возлагает на изучение экзопланеты K2-18b, в атмосфере которой уже обнаружены возможные биомаркеры.

    Лента новостей