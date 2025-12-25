Названы сроки встречи человечества с пришельцами

Ведущий британский эксперт в области космологии заявила, что человечество встретится с внеземной жизнью в ближайшие полвека.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mirror.

Доктор наук и телеведущая Мэгги Адерин-Покок, выступая в преддверии Рождественских лекций Королевского института, предсказала, что обнаружение внеземной цивилизации произойдет к 2075 году. Однако она предупредила, что ожидания встретить гуманоида, похожего на E.T. из фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин", могут не оправдаться. По ее мнению, с большей вероятностью мы обнаружим нечто вроде "серой слизи".

"Серая слизь - это самое вероятное, что мы найдем", - заявила Адерин-Покок. При этом она не исключает возможности контакта с высокоразвитыми пришельцами, чьи коммуникационные технологии могут значительно превосходить земные.

Свой оптимизм космолог основывает на уравнении Дрейка и огромном количестве планет в наблюдаемой Вселенной, которое делает статистическую вероятность жизни за пределами Земли крайне высокой. Особые надежды она возлагает на изучение экзопланеты K2-18b, в атмосфере которой уже обнаружены возможные биомаркеры.