    WSJ: США укрепляют системы ПВО на Ближнем Востоке на случай ответного удара Ирана

    • 01 февраля, 2026
    • 19:49
    WSJ: США укрепляют системы ПВО на Ближнем Востоке на случай ответного удара Ирана

    Соединенные Штаты усиливают свои системы противовоздушной обороны (ПВО) на случай масштабного ответного удара Ирана.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

    По ее данным, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ нанести по Ирану "решительный удар", это может повлечь за собой "пропорциональный ответ" со стороны исламской республики, что требует дополнительных мощностей ПВО для защиты Израиля, американских союзников и своих военных в регионе.

    Пентагон работает над развертыванием дополнительной системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также нескольких систем ПВО Patriot на базах, где развернуты американские войска. В связи с этим, пишет издание со ссылкой на должностных лиц американской администрации, удары Вашингтона, вероятно, не состоятся в ближайшей перспективе.

    Вместе с тем, утверждает издание, "американские военные могли бы нанести ограниченные удары по Ирану, если бы президент отдал приказ об атаке сегодня". Глава Белого дома, указывает газета, еще не раскрывал, собирается ли он применять силу в отношении Ирана и каким образом.

    В январе высокопоставленный иранский чиновник заявил журналистам в Нью-Йорке, что любое нападение США на Иран вне зависимости от его масштабов и характера будет восприниматься Ираном как развязывание полномасштабной войны против исламской республики, ответ на атаку со стороны Тегерана будет максимально жестким.

    Лента новостей