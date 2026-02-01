The Guardian: На Кубе наблюдается серьезный дефицит топлива

Куба испытывает серьезный дефицит топлива, и полное прекращение поставок может иметь катастрофические последствия для инфраструктуры острова.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

"По данным аналитической компании Kpler, в этом году прибыла только одна партия нефти - 84,9 тыс. баррелей из Мексики. Учитывая текущие запасы, по оценкам Kpler, если больше танкеров не прибудет, у Кубы закончится топливо в течение следующих трех недель", - говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика прекратила поставлять нефть на Кубу.

Эксперт по энергетике из Техасского университета Хорхе Пиньон считает, что последствия нехватки дизельного топлива станут для Кубы катастрофическими.

"Дизельное топливо используется в транспорте - как пассажирском, так и коммерческом, на железных дорогах, в сельском хозяйстве, промышленности, водоснабжении и выращивании сахарного тростника", - заявил эксперт по энергетике из Техасского университета Хорхе Пиньон.