    Zəngilana qayıdan keçmiş məcburi köçkün: Prezidentimizlə fəxr edirik

    Daxili siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 06:21
    Zəngilana qayıdan keçmiş məcburi köçkün: Prezidentimizlə fəxr edirik

    Prezidentimizlə fəxr edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə köç edən İsgəndər Həsənov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, uzun illər sonra doğma torpaqlara qayıtmanın sevincini yaşayırlar:

    "Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Nəhayət, illərdir davam edən torpaq həsrətimiz sona çatır".

