Zəngilana qayıdan keçmiş məcburi köçkün: Prezidentimizlə fəxr edirik
Daxili siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 06:21
Prezidentimizlə fəxr edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin.
"Report" xəbər verir ki, bunu Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə köç edən İsgəndər Həsənov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, uzun illər sonra doğma torpaqlara qayıtmanın sevincini yaşayırlar:
"Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Nəhayət, illərdir davam edən torpaq həsrətimiz sona çatır".
