    25 декабря, 2025
    • 06:38
    Житель Зангилана: Мы гордимся нашим президентом

    Житель села Мамедбейли Занглинаского района Искандер Гасанов заявил в беседе с журналистами, что гордится президентом Азербайджана.

    Как сообщает Report, бывший вынужденный переселенец поделился своими впечатлениями в преддверии возвращения на родные земли.

    "Мы гордимся нашим президентом. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует здоровья гази, они под руководством главы государства освободили наши земли и подарили нам радость возвращения к родному очагу", - сказал И. Гасанов.

    Напомним, что в села Шушакянд и Ханюрду Ходжалинского района, в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Мамедбейли Зангиланского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

    

    Лента новостей