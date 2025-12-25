Житель Зангилана: Мы гордимся нашим президентом

Житель села Мамедбейли Занглинаского района Искандер Гасанов заявил в беседе с журналистами, что гордится президентом Азербайджана.

Как сообщает Report, бывший вынужденный переселенец поделился своими впечатлениями в преддверии возвращения на родные земли.

"Мы гордимся нашим президентом. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует здоровья гази, они под руководством главы государства освободили наши земли и подарили нам радость возвращения к родному очагу", - сказал И. Гасанов.

Напомним, что в села Шушакянд и Ханюрду Ходжалинского района, в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Мамедбейли Зангиланского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.