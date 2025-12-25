İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    "Xinhua": Çində mədəndə baş verən qəza nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 25 dekabr, 2025
    • 05:28
    Xinhua: Çində mədəndə baş verən qəza nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Çinin Yunnan əyalətində (Cənub-qərbi Çin) yerləşən şaxtada kömür və qazın qəfil püskürməsi baş verib, nəticədə xilasedicilər dörd nəfərin meyitini aşkar ediblər, daha üç nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi Cjenzyun qəzasının administrasiyasına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə dekabrın 24-də yerli vaxtla saat 20:10-da (Bakı vaxtı ilə 16:10) "Dayin" kömür şaxtasında baş verib.

    Hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir. Qəzanın səbəbləri ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.

    Çin Mədən püskürmə
    Xinhua: В Китае из-за аварии на шахте погибли четыре человека

    Son xəbərlər

    05:58

    Bəşəriyyətin yadplanetlilərlə qarşılaşacağı təxmini zaman açıqlanıb

    Maraqlı
    05:28

    "Xinhua": Çində mədəndə baş verən qəza nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    04:56

    Temryuk limanında PUA hücumu nəticəsində neft məhsulları olan rezervuarlar yanıb

    Region
    04:13
    Foto

    Suriya təhlükəsizlik qüvvələri İŞİD terrorçularının Dəməşq üzrə liderini saxlayıb

    Digər ölkələr
    03:37

    Kim Çen İn gizli sualtı silahların planları ilə tanış olub

    Digər ölkələr
    03:09

    Trampın dəstəklədiyi siyasətçi Hondurasda prezident seçkilərində qalib gəlib

    Digər ölkələr
    02:40
    Foto

    Suriyada Yeni il bayramında terror törətməyi planlaşdıran dəstə zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    02:18

    KİV: Vaşinqton Hindistanın "Reliance" şirkətinə "Rosneft"dən neft almağa icazə verib

    Digər ölkələr
    01:36

    "Reuters": ABŞ Venesuelanın blokadasını azı iki ay davam etdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti