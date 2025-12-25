Xinhua: В Китае из-за аварии на шахте погибли четыре человека
- 25 декабря, 2025
- 05:19
Спасатели обнаружили тела четырех погибших, еще трое человек числятся пропавшими без вести из-за внезапного выброса угля и газа на шахте в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай).
Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные администрации уезда Чжэньсюн.
По его информации, инцидент произошел 24 декабря около 20:10 по местному (16:10 по бакинскому) времени на угольной шахте "Даин".
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Начато расследование причин аварии.
