    Xinhua: В Китае из-за аварии на шахте погибли четыре человека

    • 25 декабря, 2025
    • 05:19
    Xinhua: В Китае из-за аварии на шахте погибли четыре человека

    Спасатели обнаружили тела четырех погибших, еще трое человек числятся пропавшими без вести из-за внезапного выброса угля и газа на шахте в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай).

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные администрации уезда Чжэньсюн.

    По его информации, инцидент произошел 24 декабря около 20:10 по местному (16:10 по бакинскому) времени на угольной шахте "Даин".

    На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

    Начато расследование причин аварии.

