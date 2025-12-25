Kim Çen İn gizli sualtı silahların planları ilə tanış olub
- 25 dekabr, 2025
- 03:37
Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) lideri Kim Çen İn yeni gizli sualtı silahların hazırlanması planları ilə tanış olub və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) tərkibində yeni hərbi hissənin yaradılması ideyasını irəli sürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KMTA) məlumat yayıb.
Şimali Koreya lideri strateji idarəolunan raketlərlə təchiz edilmiş, 8,7 min ton su tutumuna malik atom sualtı qayığının inşa edildiyi yerə baş çəkib və işlərin gedişi barədə məruzəni dinləyib.
"Yoldaş Kim Çen İn yeni sualtı gizli silahların tədqiqat vəziyyəti ilə konkret şəkildə tanış olub, HDQ-nin yenidən təşkil edilməsi və yeni hərbi hissənin yaradılması barədə strateji niyyətini ortaya qoyub", - deyə agentlik yazır.
