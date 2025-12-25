İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Kim Çen İn gizli sualtı silahların planları ilə tanış olub

    Digər ölkələr
    • 25 dekabr, 2025
    • 03:37
    Kim Çen İn gizli sualtı silahların planları ilə tanış olub

    Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) lideri Kim Çen İn yeni gizli sualtı silahların hazırlanması planları ilə tanış olub və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) tərkibində yeni hərbi hissənin yaradılması ideyasını irəli sürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KMTA) məlumat yayıb.

    Şimali Koreya lideri strateji idarəolunan raketlərlə təchiz edilmiş, 8,7 min ton su tutumuna malik atom sualtı qayığının inşa edildiyi yerə baş çəkib və işlərin gedişi barədə məruzəni dinləyib.

    "Yoldaş Kim Çen İn yeni sualtı gizli silahların tədqiqat vəziyyəti ilə konkret şəkildə tanış olub, HDQ-nin yenidən təşkil edilməsi və yeni hərbi hissənin yaradılması barədə strateji niyyətini ortaya qoyub", - deyə agentlik yazır.

    KXDR Kim Çen In atom
    Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений

    Son xəbərlər

    03:37

    Kim Çen İn gizli sualtı silahların planları ilə tanış olub

    Digər ölkələr
    03:09

    Trampın dəstəklədiyi siyasətçi Hondurasda prezident seçkilərində qalib gəlib

    Digər ölkələr
    02:40
    Foto

    Suriyada Yeni il bayramında terror törətməyi planlaşdıran dəstə zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    02:18

    KİV: Vaşinqton Hindistanın "Reliance" şirkətinə "Rosneft"dən neft almağa icazə verib

    Digər ölkələr
    01:36

    "Reuters": ABŞ Venesuelanın blokadasını azı iki ay davam etdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    01:05

    Bu gün dünya katolikləri Milad bayramını qeyd edir

    Digər ölkələr
    00:43

    ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Epşteyn işi üzrə yeni sənədlər əldə edib

    Digər ölkələr
    00:09
    Foto

    Naxçıvanda YAP-nin təşkilatçılığı ilə ilin yekun tədbiri keçirilib

    Daxili siyasət
    00:00

    Bu gün AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının birinci ildönümüdür

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti