    Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 03:38
    Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с планами по разработке новых тайных подводных вооружений и наметил замысел создания новой части в составе ВМС.

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Северокорейский лидер посетил место строительства атомной подлодки водоизмещением 8,7 тысячи тонн со стратегическими управляемыми ракетами и получил доклад о ходе работ.

    "Товарищ Ким Чен Ын конкретно ознакомился с положением исследования новых подводных тайных вооружений, наметил стратегический замысел о переформировании ВМС и создании новой части", - пишет агентство.

