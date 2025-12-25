Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений
Другие страны
- 25 декабря, 2025
- 03:38
Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с планами по разработке новых тайных подводных вооружений и наметил замысел создания новой части в составе ВМС.
Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер посетил место строительства атомной подлодки водоизмещением 8,7 тысячи тонн со стратегическими управляемыми ракетами и получил доклад о ходе работ.
"Товарищ Ким Чен Ын конкретно ознакомился с положением исследования новых подводных тайных вооружений, наметил стратегический замысел о переформировании ВМС и создании новой части", - пишет агентство.
