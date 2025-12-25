Doğma yurda qayıdan Şuşakənd sakini: Bundan daha xoşbəxt olduğum başqa gün xatırlamıram
Daxili siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 06:23
Vətənimizə, torpağımıza getdiyimiz üçün çox sevincliyik. Bundan daha xoşbəxt olduğum başqa gün xatırlamıram.
"Report" xəbər verir ki, bunu Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndinə köç edən Tamam Quliyeva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Allah prezidentimizin, qazilərimizin canını sağ eləsin. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Onların sayəsində bu gün torpağımıza qayıtma sevincini yaşayırıq", - deyə o bildirib.
