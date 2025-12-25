İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Doğma yurda qayıdan Şuşakənd sakini: Bundan daha xoşbəxt olduğum başqa gün xatırlamıram

    Daxili siyasət
    25 dekabr, 2025
    06:23
    Doğma yurda qayıdan Şuşakənd sakini: Bundan daha xoşbəxt olduğum başqa gün xatırlamıram

    Vətənimizə, torpağımıza getdiyimiz üçün çox sevincliyik. Bundan daha xoşbəxt olduğum başqa gün xatırlamıram.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndinə köç edən Tamam Quliyeva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Allah prezidentimizin, qazilərimizin canını sağ eləsin. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Onların sayəsində bu gün torpağımıza qayıtma sevincini yaşayırıq", - deyə o bildirib.

    Şuşakənd kəndi Xocalı köç karvanı

