Бывшая вынужденная переселенка из Шушакянда: Моей радости нет предела
Внутренняя политика
- 25 декабря, 2025
- 07:11
Сегодня мы возвращаемся на родную землю, моей радости нет предела.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявила бывшая вынужденная переселенка из села Шушакянд Ходжалинского района Тамам Гулиева.
"Желаю от Всевышнего крепкого здоровья нашему президенту и гази, да упокоит Аллах души наших шехидов. Благодаря им сегодня мы испытываем радость возвращения на родную землю", - сказала она.
Напомним, что в села Шушакянд и Ханюрду Ходжалинского района, в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Мамедбейли Зангиланского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.
