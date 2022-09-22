В РФ готовятся предложения по привлечению новых граждан на воинскую службу

В России идет подготовка предложения по обязательному прохождению воинской службы уроженцами Центральной Азии, которые получили российское гражданство меньше 10 лет назад. Gредложения будут подготовлены в течение недели, их направят в Совбез РФ, Госдуму,

В России идет подготовка предложения по обязательному прохождению воинской службы уроженцами Центральной Азии, которые получили российское гражданство меньше 10 лет назад. Gредложения будут подготовлены в течение недели, их направят в Совбез РФ, Госдуму, а также руководству администрации президента.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов.

По его словам, это относится к выходцам из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Он предложил лишать их гражданства за отказ от прохождения службы и принять такое же решение в отношении их родственников.

Член СПЧ предлагает, чтобы новые российские граждане обязаны были служить в течение года. Из его поста в Telegram неясно, имеется ли в виду именно мобилизация. Но, по его словам, предложение готовится "в рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации". "Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи",— заявил член СПЧ.

Кабанов считает такую инициативу "адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине".