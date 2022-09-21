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Путин заявил о частичной мобилизации в России

Путин заявил о частичной мобилизации в России Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в РФ, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
21 сентября 2022 г. 10:00
Путин заявил о частичной мобилизации в России

В России вводится частичная мобилизация.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении.

"Для защиты нашей родины принято решение поддержать предложение министерства обороны о частичной мобилизации. Подчеркну, что речь идет именно о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан", - заявил Путин.

По его словам, мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня.

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