Путин заявил о частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в РФ, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В России вводится частичная мобилизация.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении.

"Для защиты нашей родины принято решение поддержать предложение министерства обороны о частичной мобилизации. Подчеркну, что речь идет именно о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан", - заявил Путин.

По его словам, мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня.